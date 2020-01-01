Siverekliler 2020'ye silahla girdi - Son Dakika
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Siverekliler 2020'ye silahla girdi

6 saat önce

Siverekliler 2020'ye silahla girdiŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu.

Siverekliler 2020'ye silahla girdi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü her yıl yaşanan silahlı kutlamanın önüne geçmek için gün boyunca belediye anons sisteminden vatandaşları uyardı. Gece saatlerine kadar yapılan anonslarda, '2020 yılına girerken vatandaşlarımızın ateşli silah, havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı madde kullanmaları halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Vatandaşlarımızın cezai işlemlere maruz kalarak mağdur olmaması için kutlamalar esnasında ateşli silah kullanmaması konusunda gerekli hassasiyetin göstermesini rica ediyoruz' denildi.

Bu uyarıya rağmen 2020 yılının ilk dakikalarında vatandaşlar silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerinden, balkondan, çatıdan ve bahçeden ateşlenen silahlar yarım saat sürdü. Yoğun atışların görüldüğü yeni yıl kutlamalarında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Siverekliler 2020'ye silahla girdi

Emniyet Müdürlüğü, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:17 Kaynak: DHA
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