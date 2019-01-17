Sıvı Atıkları Dereye Dökerken Yakalandılar

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Fanatik Fenerbahçeli Bir Taraftar, Futbolculara Destek İçin İzmir'den İstanbul'a Koşuyor

İzmir İçin Adı Geçen Tunç Soyer'den, Aziz Kocaoğlu'nun Adaylık Açıklamasına Yorum: Sürpriz Değil, Değişen Bir Şey Yok