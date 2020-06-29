"Sıvı kaybı sonucu böbrek yetmezliği oluşabilir" uyarısı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nadide Melike Sav, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sıvı kaybının böbrek yetmezliğine neden olabileceğini belirtti.
Çocuklarda görülen ishalin nedenleri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler veren Sav, hava sıcaklıklarındaki artış ile bakterilerin besinlerde çabucak üreyebildiğine dikkati çekti.
Enfekte olmuş besinleri tüketen çocuklarda genellikle gastroenterit olarak bilinen ishalin ortaya çıktığını söyleyen Sav, sağlıksız koşullarda bekletilen ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.