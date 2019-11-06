Son Dakika Haberleri: "Sıvı sabunlar tırnak kırılmasına neden oluyor"
Son Dakika Sağlık 'Sıvı sabunlar tırnak kırılmasına neden oluyor'

"Sıvı sabunlar tırnak kırılmasına neden oluyor"

6 saat önce

Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, sık ve kolay kırılan tırnakların çoğunlukla vücuttaki bir eksikliğin göstergesi olduğunu söyleyerek, "Sıvı sabunlar tırnak kırılmasına neden oluyor" dedi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, sık ve kolay kırılan tırnakların çoğunlukla vücuttaki bir eksikliğin göstergesi olduğunu söyleyerek, "Sıvı sabunlar tırnak kırılmasına neden oluyor" dedi.

Emsey Hospital'den Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, tırnak kırılmasının pek çok nedenin olduğunu belirterek, bazen ciddi sağlık sorunlarına işaret ettiği konusunda uyarılarda bulundu.

"ELDİVEN KULLANILMALI"

Tırnak kırılmalarına en sık vitamin ve mineral eksikliğine bağlı olarak rastlanıldığını belirten Dr. Serpil Özyılmaz, başlıca demir, çinko, kalsiyum, magnezyum ile A ve D vitamini eksikliği tırnak kırılmasına neden olduğunu belirterek, "Sağlıklı tırnak pembe renklidir, saydam ve bombe görünümlüdür. Soğuk havaya bağlı olarak özellikle kış aylarında eller daha çabuk kuruyup çatlar tırnaklar da bu dönemde daha hassas olabilir. Burada yapılacak en önemli önlem her el yıkama sonrası nemlendirici kullanmak soğuk havaya çıkarken nemlendirici sürmek ve eldiven takmak faydalı olacaktır" diye konuştu.

"SOĞUK SU İLE TEMASTAN KAÇININ"

Sıvı sabunların tırnak kırılmasına neden olduğunu söyleyen Dr. Özyılmaz, "Genel olarak kalıp sabunların sıvı olmayan sabunların kullanımı önerilir, ıslak mendil, kolonya gibi kimyasalların deri bütünlüğüne zarar verdiği için kullanımı önerilmemektedir. Bunun haricinde genel anlamda sık el yıkamalar cilt bölgelerini bozacağı için tavsiye edilmez.  Kışın soğuk havalarda çok fazla soğuk su ile temas etmemeye çalışın, ev temizliğinde kullanılan deterjanların tırnaklarla direk temas engellemek için eldiven de kullanabilirsiniz. Alerjen bir yapıya sahipseniz pamuklu eldiven tercih edebilirsiniz.  Çok sık oje ve aseton kullanımı da tırnakların zarar görmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.


Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:26 Kaynak: DHA
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