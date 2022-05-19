SIVI YAĞ HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika
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SIVI YAĞ HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

19.05.2022 09:09

ESENLER'de bir marketten piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olan sıvı yağ çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

ESENLER'de bir marketten piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olan sıvı yağ çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin marketten yağ çıkarma anları ile yakalandıkları anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Esenler'de polise başvuran bir marketin yetkilileri, çalışanlarının da yardımıyla mağazalarından hırsızlık yapıldığı yönünde ihbarda bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar yapılan marketin önünde beklemeye başladı Kısa bir beklemenin ardından şüpheli iki kişinin, alıveriş arabasının içine koydukları 5 litrelik sıvı yağlarla uzaklaştığı görüldü. Kasadan geçirilmeden dışarı çıkarıldığı anlaşılan sıvı yağları taşıyan kişileri takip eden polis onları park ettikleri minibüslerine kadar izledi. Sıvı yağları minibüse koymak üzere olan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar ise güvenlik ve polis kameraları tarafından görüntülendi.

Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı. Sıvı yağlarla birlikte yakalanan D.B.(22) ile A.B.(22) ve daha sonra gözaltına alınan M.B(18) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SIVI YAĞ HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
SIVI YAĞ HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
SIVI YAĞ HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
SIVI YAĞ HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
SIVI YAĞ HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
SIVI YAĞ HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

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Kaynak: DHA

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