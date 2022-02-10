Üye Girişi
Sıvı yağ yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi, litrelerce yağ yere döküldü - Son Dakika

Sıvı yağ yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi, litrelerce yağ yere döküldü

10.02.2022 16:45

Sıvı yağ yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi, litrelerce yağ yere döküldüGAZİANTEP Gaziantep'te teneke sıvı yağ taşıyan bir kamyonun dorsesi, üst geçidin altından geçerken demirlere çarparak solunda seyir halinde otomobilin üzerine devrildi.

Sıvı yağ yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi, litrelerce yağ yere döküldü

GAZİANTEP Gaziantep'te teneke sıvı yağ taşıyan bir kamyonun dorsesi, üst geçidin altından geçerken demirlere çarparak solunda seyir halinde otomobilin üzerine devrildi. Meydana gelen feci kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, kamyonun dorsesinin içerisinde bulunan teneke teneke yağ yere döküldü. Kaza sonrası firma sahipleri dökülmeyen yağları kurtarmaya çalıştı

Kaza, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülcebbar Butnar idaresindeki 33 BBD 66 plakalı teneke sıvı yağ yüklü kamyon, cadde üzerindeki üst geçidin altından geçerken kamyonun dorsesi üst geçidin demir ayaklarına çarptıktan sonra solunda seyreden Semir Hatlan idaresindeki 27 ACU 919 plakalı Citröen marka otomobilin üzerine düştü.

Yaralanan olmadı, kilolarca sıvı yağ yere döküldü, dökülmeyen yağları kurtarma çabası dikkat çekti

Meydana gelen feci kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. Yarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirme sonucu kimsenin yaralanmadığını tespit etti. Feci kaza sonucu yaralanan olmazken, teneke sıvı yağ yüklü kamyonun dorsesinde bulunan kilolarca sıvı yağ yere döküldü. Yaşanan olayın ardından kaza bölgesine gelen yağ firması yetkilileri, dökülmeyen yağları başka bir araca taşıyarak kurtarmaya çalıştı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sıvı yağ yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi, litrelerce yağ yere döküldü
Sıvı yağ yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi, litrelerce yağ yere döküldü
Sıvı yağ yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi, litrelerce yağ yere döküldü

YORUMLAR
500

Şehitkamil, Gaziantep, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sıvı yağ yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi, litrelerce yağ yere döküldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:11:03. #1.13#
SON DAKİKA: Sıvı yağ yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi, litrelerce yağ yere döküldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement