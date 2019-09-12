Sivil aracın geçişi sırasında mayın patladı, ölü ve yaralılar var
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Sivil aracın geçişi sırasında mayın patladı, ölü ve yaralılar varDİYARBAKIR- Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:17 Kaynak: İHA
Sivil aracın geçişi sırasında mayın patladı, ölü ve yaralılar var
DİYARBAKIR- Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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