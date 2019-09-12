Son Dakika Haberleri: Sivil aracın geçişi sırasında mayın patladı, ölü ve yaralılar var
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Sivil aracın geçişi sırasında mayın patladı, ölü ve yaralılar var

33 dakika önce

Sivil aracın geçişi sırasında mayın patladı, ölü ve yaralılar varDİYARBAKIR- Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Sivil aracın geçişi sırasında mayın patladı, ölü ve yaralılar var

DİYARBAKIR- Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivil aracın geçişi sırasında mayın patladı, ölü ve yaralılar var

Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:17 Kaynak: İHA
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