Sivil aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın patladı: 4 şehit, 13 yaralı
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Sivil aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın patladı: 4 şehit, 13 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 şehit, 7'si ağır 13 yaralı olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:33 Kaynak: İHA
Sivil aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın patladı: 4 şehit, 13 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 şehit, 7'si ağır 13 yaralı olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre Kulp içerisinde mayınlı saldırıda 4 şehit, 7'si ağır 13 yaralı olduğu belirtildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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