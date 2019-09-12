Sivil aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın patladı: 4 şehit, 13 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 şehit, 7'si ağır 13 yaralı olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Kulp içerisinde mayınlı saldırıda 4 şehit, 7'si ağır 13 yaralı olduğu belirtildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.