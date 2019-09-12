Son Dakika Haberleri: Sivil aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın patladı: 4 şehit, 13 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sivil aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın patladı: 4 şehit, 13 yaralı

34 dakika önce

Sivil aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın patladı: 4 şehit, 13 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 şehit, 7'si ağır 13 yaralı olduğu belirtildi.

Sivil aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın patladı: 4 şehit, 13 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 şehit, 7'si ağır 13 yaralı olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Kulp içerisinde mayınlı saldırıda 4 şehit, 7'si ağır 13 yaralı olduğu belirtildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivil aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın patladı: 4 şehit, 13 yaralı

Kulp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlayıcı infilak etti, 4 şehit 13 yaralı var
Kar maskeli 2 kişi, 73 yaşındaki kadının ellerini ve ağzını bağlayıp parasını çaldı İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 22:49:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivil aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın patladı: 4 şehit, 13 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]