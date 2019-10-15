Son Dakika Haberleri: Sivil eğitim uçağı düştü (2)
Son Dakika Güncel Sivil eğitim uçağı düştü (2)

Sivil eğitim uçağı düştü (2)

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü.

Ulualan mevkisinde sivil eğitim uçağının düştüğü bilgisi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklama, "Uçak kalktıktan kısa süre sonra düştü. Ekiplerimiz olay yerine gidiyor. Şu an için ölü ve yaralı olmadığı bilgisi var." dedi.

Sivil eğitim uçağı düştü (2)

Manavgat, İtfaiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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