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Sivil ekip otosuyla kaza yapan komiser hayatını kaybetti

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde, sivil ekip otosuyla kaza yapan komiser Ömer Işık (28), hayatını kaybetti.

Sivil ekip otosuyla kaza yapan komiser hayatını kaybetti, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde, sivil ekip otosuyla kaza yapan komiser Ömer Işık (28), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Yenice ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Seyvan köyü yakınlarında meydana geldi. Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan Ömer Işık yönetimindeki plakası öğrenilemeyen sivil ekip otosu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Araçtan fırlayan Işık ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Işık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı duyan Ömer Işık'ın meslektaşları büyük ise üzüntü yaşadı.
Kazada hayatını kaybeden komiser Ömer Işık için Yenice Hükümet Konağı önünde, Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, Yenice Belediye Başkanı AK Parti'li Veysel Acar, Yenice ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninin ardından Ömer Işık'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, memleketinde toprağa verilmek üzere baba ocağı olan Giresun'a gönderildi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:53 Kaynak: DHA
Yenice, Güncel
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