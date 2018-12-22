Son Dakika Haberleri: Sivil Ekipler Korsana Geçit Vermiyor

Sivil Ekipler Korsana Geçit Vermiyor

5 saat önce

Düzce Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler tarafından yapılan uygulamada korsan olarak çalışan taksici suçüstü yakalandı.

Sivil Ekipler Korsana Geçit Vermiyor, System.String[]
Düzce Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler tarafından yapılan uygulamada korsan olarak çalışan taksici suçüstü yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin değişik noktalarında sivil denetimler yapılıyor. Ekipler bu sefer korsan taksicilik yaptığı iddia edilen bir sürücüye yönelik üzerinde denetimde bulundu. Polis ekiplerine gelen Atatürk Bulvarı üzerinde bir şahsın korsan taksicilik yaptığı ihbarı üzerine 81 AAG 816 plakalı araç sürücüsü, görevlendirilen sivil polis ekibini pazarlık yapmak suretiyle 15 TL karşılığında terminale götüreceğini ifade etti. Anlaşmanın ardından araç sürücüsü, sivil polisi otogara götürdü. Bunun üzerine korsan taksicilik yapan şahıs, polis ekipleri tarafından tutanak tutularak 5 bin 10 TL idari para cezasına çarptırıldı. Araç da 60 gün trafikten men edildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:29 Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa
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