Sivil Halk Münbiç'i Terk Ediyor
2 saat önce
Suriye'nin Münbiç kentinde yaşayan sivillerin bölgeyi terk etmeye başladığı aktarıldı.
Suriye
'nin Münbiç
kentinde yaşayan sivillerin bölgeyi terk etmeye başladığı aktarıldı.
Suriye'nin Münbiç kentinde son zamanlarda artan terör saldırıları sonrası yerel halkın güvenli yerlere gitmek üzere bölgeyi terk etmeye başladığı kaydedildi. - MÜNBİÇ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:48 Kaynak: İHA
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