Son Dakika Haberleri: Sivil Halk Münbiç'i Terk Ediyor

Sivil Halk Münbiç'i Terk Ediyor

2 saat önce

Suriye'nin Münbiç kentinde yaşayan sivillerin bölgeyi terk etmeye başladığı aktarıldı.

Sivil Halk Münbiç'i Terk Ediyor, System.String[]
Suriye'nin Münbiç kentinde yaşayan sivillerin bölgeyi terk etmeye başladığı aktarıldı.

Suriye'nin Münbiç kentinde son zamanlarda artan terör saldırıları sonrası yerel halkın güvenli yerlere gitmek üzere bölgeyi terk etmeye başladığı kaydedildi. - MÜNBİÇ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:48 Kaynak: İHA

Suriye, Münbiç, Güncel
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