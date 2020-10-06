Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden Japonya açıklaması - Son Dakika

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Japonya 'nın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota kapsamında, Türk vatandaşlarının 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle Japonya'ya vize alarak seyahat edeceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak SHGM internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota kapsamında, vatandaşlarımızın 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren Japonya'ya vize alarak seyahat etmeleri gerekeceği bildirilmiştir. Ayrıca, söz konusu Notada, uygulamanın salgın kapsamında alınması zorunlu görülen bir önlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmekte olup, Japonya'ya turistik seyahatlerin mümkün olmayacağı ve bununla birlikte tüm resmi pasaportların vizeden muaf olacakları bildirilmektedir."

- İstanbul