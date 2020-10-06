Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden Japonya açıklaması - Son Dakika

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden Japonya açıklaması
SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota kapsamında, Türk vatandaşlarının 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle Japonya'ya vize alarak seyahat edeceklerini açıkladı.
SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Japonya
'nın Ankara
Büyükelçiliği'nden alınan Nota kapsamında, Türk vatandaşlarının 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle Japonya'ya vize alarak seyahat edeceklerini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak SHGM internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota kapsamında, vatandaşlarımızın 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren Japonya'ya vize alarak seyahat etmeleri gerekeceği bildirilmiştir. Ayrıca, söz konusu Notada, uygulamanın salgın kapsamında alınması zorunlu görülen bir önlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmekte olup, Japonya'ya turistik seyahatlerin mümkün olmayacağı ve bununla birlikte tüm resmi pasaportların vizeden muaf olacakları bildirilmektedir."
- İstanbul
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak İki doktor ve hastane polisi, hasta ve yakını tarafından darbedildi