Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile... - Son Dakika

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile...

6 saat önce

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo olmak üzere tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile..., System.String[]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo olmak üzere tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı. - İSTANBUL

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:25 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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