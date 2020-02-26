Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile... - Son Dakika

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile...
6 saat önce
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo olmak üzere tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:25 Kaynak: İHA
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