Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı
10 dakika önce
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:51 Kaynak: AA
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici
atandı.
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahri Kesici atandı.
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