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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı

10 dakika önce

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı, System.String[]
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı.
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahri Kesici atandı.
Bahri Kesici, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:51 Kaynak: AA
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