Sivil havacılıkta idari cezalar artırıldı
1 saat önce
Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında arttırıldı.
Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında arttırıldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:05
Netflix, Hababam Sınıfı'nın Film Müziğini, Dizi Tanıtımında Kullandı
Demirören Medya Grubunun Üst Düzey İsimlerinden Şafak Ongan, Görevinden Alındı
Dün Düzenlenen GQ Men Töreninde Ödüller Sahiplerini Buldu
İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek