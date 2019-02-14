Son Dakika Haberleri: Sivil havacılıkta idari cezalar artırıldı

Sivil havacılıkta idari cezalar artırıldı

1 saat önce

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında arttırıldı.

Sivil havacılıkta idari cezalar artırıldı, System.String[]
Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında arttırıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:05 

Ekonomi
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