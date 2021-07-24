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Sivil imamların 'arsa' yalanı gerekçeli kararda - Son Dakika

Sivil imamların 'arsa' yalanı gerekçeli kararda

24.07.2021 10:25
Sivil imamların 'arsa' yalanı gerekçeli kararda, System.String[]

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında verilen hükmün gerekçesinde, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in 'arsa bakmaya gittik' yalanı...

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında verilen hükmün gerekçesinde, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in 'arsa bakmaya gittik' yalanı deşifre edildi. Gerekçede, sivil imamların arsa baktıklarını söyledikleri arazinin, imara kapalı askeri alan olduğu yer aldı. Kararda bu savunma için, "Sanıkların savunmalarının tümüyle gerçek dışı, yalan ve gülünç olduğu açıktır" ifadeleri yer aldı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın karar duruşması, 26 Kasım 2020'de yapıldı. Mahkeme, sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ile darbeyi yöneten askerler Bekir Ercan Van, Kemal Mutlum, Recep Sami Özatak, Aydemir Taşcı, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Hakan Karakuş, Mustafa Azimetli, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Murat Bicil, Hüseyin Türk, Mustafa Mete Kaygusuz, Ahmet Tosun'a, 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast', '77 kişiyi kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sivil imamlar, darbenin yöneticisi olan asker sanıklar, darbe gecesi TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nı bombalayan 31 sanık dışında 260 sanığa da 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıklardan bazılarına 'kasten öldürme' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da değişen yıllarda hapis cezası verildi. Böylece toplam 291 sanığa en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 46 sanığa yardım suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, 70 sanığın beraatine, aralarında Adil Öksüz'ün de bulunduğu firari sanıkların ise dosyasının ayrılmasına hükmetti.'SİVİL İMAMLARIN SAVUNMALARI GERÇEK DIŞI, YALAN VE GÜLÜNÇTÜR'Mahkeme, hükmün gerekçesini, 9 ay sonra açıkladı. Gerekçeli kararda, darbenin başarısız olması sonucu ümitlerini yitiren sivil imam sanıkların, üssü çevreleyen çitleri geçip yürüyerek aynı yönde kaçmaya çalıştıkları, ancak ihbar üzerine yakalandıkları ifade edildi. Kararda, "Yakalandıkları yer, aynı yer olmasına rağmen Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş arsa bakmak, Nurettin Oruç hayvancılık belgeseli çekmek, Hakan Çiçek de kaybettiği parasını bulmak için orada bulunduğunu ifade etmiştir. Söz konusu yer, imara kapalı askeri alan olup, arsa için müsait olmadığı gibi hayvancılık belgeseli için de hiçbir şekilde uygun değildir. Alınan savunmalar ve elde edilen deliller ışığında sanıkların savunmalarının tümüyle gerçek dışı, yalan ve gülünç olduğu açıktır" ifadeleri yer aldı.'ASKERİ GAZİNO SİVİL İMAMLAR İÇİN HAZIRLANDI'Gerekçeli kararda, darbe girişimi 1980 darbesiyle kıyaslanarak, Kenan Evren ve komutanlarının yerini Fetullah Gülen, Adil Öksüz ve diğer sivil imamların aldığı belirtildi. Aynı zamanda darbeyi yöneten sivil imamlar için günler öncesinden Akıncı Üssü'ndeki öğretmen gazinosunun hazır edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sivil imamların tamamı darbe girişimi kapsamında eylemlerin organize edildiği 143'üncü Filo Komutanlığı öğretmen gazinosunda yer almıştır. Öğretmen gazinosu tanık anlatımlarına göre darbeden birkaç gün önce sivil imamlar için hazırlanmış, koltuklar değiştirilmiş ve hava kuvvetleri sistemiyle doğrudan bağlantı kurmak amacıyla hat çekilmiştir. Sivil imamlar sorumlu oldukları kuvvet komutanlıklarındaki örgüt yapılanmasının tamamını bildiklerinden sorumlu oldukları kuvvetlerdeki unsurların sevk ve idaresini yanlarında bulunan ve o tarihte muvazzaf olan subaylarla birlikte yürütmüşler ve özellikle bu unsurlarla örgüt lideri arasında teması sağlamışlardır. Kamera görüntülerinden anlaşılacağı gibi Kemal Batmaz, Harun Biniş ve Nurettin Oruç, emir ve talimatların icrasına bizzat nezaret etmişlerdir. Akıncı Üssü'nde bulunan ve faaliyetlerini yöneten yönetici ve o tarihte muvazzaf olan sanıklar sivil imamların bulunduğu öğretmen gazinosuna gelerek sivil imamlardan emir ve talimat almışlardır."


Sivil imamların 'arsa' yalanı gerekçeli kararda
Sivil imamların 'arsa' yalanı gerekçeli kararda
Sivil imamların 'arsa' yalanı gerekçeli kararda

Darbe Girişimi, Akıncı Üssü, Adil Öksüz, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivil imamların 'arsa' yalanı gerekçeli kararda - Son Dakika


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