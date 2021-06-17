Sivil jandarma ekipleri yolcu olarak bindi, toplu taşıma araçlarını denetledi - Son Dakika

Sivil jandarma ekipleri yolcu olarak bindi, toplu taşıma araçlarını denetledi

Burdur'da sivil jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binerek denetimde bulundu.

Burdur'da sivil jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binerek denetimde bulundu. 2 gün süren denetimde sürücülerin kurallara uyduğu tespit edildi. Burdur İl Jandarma Komutanlığı, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binen sivil jandarma ekipleri, sürücülerin yol güzergahı boyunca kurallara uyup uymadığını kontrol etti. 4 toplu taşıma aracının kontrol edildiği denetimde, sürücülerin herhangi bir kural ihlali yapmadığı tespit edildi. - BURDUR

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