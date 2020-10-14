Sivil nüfusunu hedef alan Ermenistan'a ait balistik füze sistemleri imha edildi - Son Dakika

Sivil nüfusunu hedef alan Ermenistan'a ait balistik füze sistemleri imha edildi

14.10.2020 05:34
Sivil nüfusunu hedef alan Ermenistan'a ait balistik füze sistemleri imha edildi, System.String[]

Azerbaycan'da sivil nüfusunu hedef alan Ermenistan'a ait balistik füze sistemleri etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan'da sivil nüfusunu hedef alan Ermenistan'a ait balistik füze sistemleri etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 14 Ekim, yerel saatle 01: 00 civarında, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın işgal altında bulunan Kelbecer bölgesi ile sınıra yakın bir noktaya birkaç balistik füze sistemi yerleştirdiği ve bu bölgedeki füze sistemlerinin, Gence, Mingeçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivilleri ve altyapıyı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füzeli saldırının benzeri olmaması için ateşlemeye hazır duruma getirilen balistik füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. - BAKÜ

Füze Sistemi, Ermenistan, Balistik, Sivil, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivil nüfusunu hedef alan Ermenistan'a ait balistik füze sistemleri imha edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı
"Işıklı" darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi         
00:40
iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı         
22:49
Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor         
21:17
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim         
23:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 05:44:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivil nüfusunu hedef alan Ermenistan'a ait balistik füze sistemleri imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei