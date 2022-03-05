SİVİL POLİS ARACINA, HASIMLARI SANARAK ATEŞ ETMİŞ - Son Dakika
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SİVİL POLİS ARACINA, HASIMLARI SANARAK ATEŞ ETMİŞ

05.03.2022 11:24

ADANA'da, sokak ortasında elinde silahla yürürken 'dur' ihtarında bulunan sivil polislere ateş eden Ergün D. (29) ile kuzeni Süleyman D. (19), adliyeye sevk edildi.

ADANA'da, sokak ortasında elinde silahla yürürken 'dur' ihtarında bulunan sivil polislere ateş eden Ergün D. (29) ile kuzeni Süleyman D. (19), adliyeye sevk edildi. Ergün D.?nin, uyuşturucu nedeniyle husumetli olduğu grubun aracı zannedip, sivil polis otosuna ateş açtığı öğrenildi.

Olay, 3 Mart günü saat 22.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan, Seyhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nde görevli sivil ekip, elinde silahla yürüyen şüpheliyi fark etti. Şüpheli, 'dur' ihtarında bulunan polislerin üzerine ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan mermi, ekip aracına isabet etti. Polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye Asayiş, TEM ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda ekip sevk edildi.

'DEVLETİME SIKACAĞIMA KAFAMA SIKARIM'

'Kasten yaralama', 'tehdit' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Ergün D.?nin, uyuşturucu nedeniyle aralarında husumet olduğu öne sürülen grubun aracı zannedip, polis otosuna ateş açtığı öğrenildi. Ergün D. ifadesinde ise sokaktan silah sesi geldiğini duyduğunu ancak kendisinin ateş etmediğini iddia etti. Ergün D., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, 'Biz devletimize ve milletimize bağlıyız. Devletime sıkacağıma kafama sıkarım. Düşmanlarımız var' diye seslendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ergün D. ile Süleyman D., adliyeye sevk edildi.

SİVİL POLİS ARACINA, HASIMLARI SANARAK ATEŞ ETMİŞ
SİVİL POLİS ARACINA, HASIMLARI SANARAK ATEŞ ETMİŞ
SİVİL POLİS ARACINA, HASIMLARI SANARAK ATEŞ ETMİŞ

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVİL POLİS ARACINA, HASIMLARI SANARAK ATEŞ ETMİŞ - Son Dakika


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