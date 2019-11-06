Son Dakika Haberleri: Sivil polis, soygunu önlemeye çalışırken vurularak öldü
Son Dakika Güncel Sivil polis, soygunu önlemeye çalışırken vurularak öldü

Sivil polis, soygunu önlemeye çalışırken vurularak öldü

7 saat önce

Brezilya'da kırtasiyeyi soymak için içeriye dalan silahlı soyguncuya, o sırada içeride olan sivil polis müdahale etti.

Sivil polis, soygunu önlemeye çalışırken vurularak öldü, System.String[]

Brezilya'da kırtasiyeyi soymak için içeriye dalan silahlı soyguncuya, o sırada içeride olan sivil polis müdahale etti. Çıkan çatışmada vurulan polis memuru, hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Fortaleza şehrinin Henrique Jorge bölgesindeki bir kırtasiyede meydana geldi. Silahlı soyguncu, kırtasiyeyi soymaya çalışırken o sırada orada bulunan sivil polis ateş açtı. Polis ve soyguncu arasında çıkan çatışmada polis vurularak hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, silahlı soyguncu, kırtasiyenin içerisini gözetledikten sonra içeriye giriyor. Belindeki silahı çıkaran soyguncu, müşteri ve çalışanlara doğrultarak ellerindeki telefonları toplamaya başlıyor. Hırsızı fark eden diğer müşteri ve çalışanlar, ellerini havaya kaldırarak dükkanın arka kısmına doğru ilerliyor.

'SİVİL POLİS ATEŞ AÇIYOR'

Sivil polis, soyguncunun yaklaştığını görünce hızlıca ayağa kalkıp soyguncuyu iterek silahıyla ateş açıyor. İkili birbirlerine ateş açtıktan sonra, sivil polisin vurulduğu görülüyor. Soyguncu ise topallayarak kırtasiyeden çıkıyor.

Yerel medya, polis memuru Pedro Henrique'nin hastaneye kaldırıldığını, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Öte yandan silahlı soyguncunun gözaltına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Soyguncunun içeriye girişi

-Müşterinin telefonunu alması

-Polisin ayağa kalkışı

-Silahlı çatışma

-Polisin vurulma anı


Brezilya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:48 Kaynak: DHA
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