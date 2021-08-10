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Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti - Son Dakika

Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti

10.08.2021 16:59

Beyoğlu ve Eminönü'nde Sivil Trafik Ekipleri tarafından taksi denetimi yapıldı. Arap turist gibi davranarak taksilere binen sivil ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri kameraya kaydederek tespit etti. Bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 avro isterken, bir diğer sürücü ise Taksim'den Şişli'ye 500 TL ücret çıkardı.

İstanbul'da öğlen saatlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle turistlerin çok olduğu noktalarda taksi denetimi yaptı. Sivil Trafik Ekipleri'ne bağlı 2 personel taksilerin yanına giderek Arap turist gibi davrandı. Taksiciler, turist zannettikleri sivil ekiplerle ücret pazarlığının ardından polisleri araca aldı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Emniyet kemeri takmamak, araç içinde tütün mamulleri, taksimetre açmamak gibi kural ihlallerini tespit eden sivil ekipler, kimliklerini göstererek taksicileri denetim noktalarında durdurdu. Yapılan ihlallere göre cezai işlem uygulandı. Eminönü'ndeki denetimde bir taksicinin ehliyetine art arda kural ihlali yaptığı için el konuldu. Aracı trafikten men edildi.

Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi

TAKSİM'DEN NİŞANTAŞI'NA 50 AVRO İSTEDİ

Polisin verdiği bilgiye göre, Eminönü'nden Taksim'e 90 lira istediği için de taksiciye cezai işlem uygulandı. Beyoğlu'ndaki denetimdeyse bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 avro istedi, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi. Usulsüz fiyat pazarlığı yapan, yolcu seçen, taksimetre açmayan, emniyet kemeri takmayan taksi sürücülerine değişen miktarlarda para cezası kesildi. Beyoğlu'nda 2 taksi çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi

"ARAPÇA BİLMEDİĞİM İÇİN 50 LİRA DEDİM"

Taksimetre açmamak, araç içinde tütün mamulü kullanmaktan kendisine cezai işlem uygulanan "Abiler geldi, Arapça konuştular. Ben de anlamadığım için Taksim'e 50 lira dedim, taksimetre açmadım. Başkaları 50 Euro,100 Euro istiyorlar" dedi.

Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi
Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti
Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti

Türk Lirası, Taksim, turist, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Ali Balçık: 3 ihlal 940 Lira ceza 2 turisten cıkartırlar bu parayı , cezalar daha caydırıcı olmalı mesela 1 ay aracı baglayıp 6 ay ehliyete el koymalılıar ilk cezada 2.defa yaparlarsa 2 katı 3. defa yaparlarsa ehliyetini men etmeliler. dolandırıcılık bu hırsızlık bu 50 liralık mesafeyi 500 liraya götürmek... Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
500

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