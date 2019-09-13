Sivil polisler kamerayla kaydedip ihbar etti, resmi polisler durdurup ceza yazdı

Isparta'da trafik polisi tarafından yapılan yaya öncelikli trafik çalışması kapsamında, yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı. Sivil trafik polisi kamerası ile kayıt altına alınan uygulama kapsamında 1 saatte yaya önceliği ihlali yapan 13 araç sürücüsü ile birine muayeneden, diğerine helezon ve egzost kurallarını ihlalden olmak üzere 14 araca toplam 7 bin 816 lira idari para cezası uygulandı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde trafikte kazaların önlenmesi ve yaya bilincinin arttırılması kapsamında, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi çerçevesinde denetim gerçekleştirdi.



Kent merkezindeki en yoğun cadde olan Mimar Sinan Caddesi üzerinde konuşlanan ekipler, sivil ihbarlı yaya denetim uygulaması yaptı.



Isparta Belediyesi yanındaki yaya geçidinde yayalara yol vermesi gereken sürücülerden ihlal yapanlar, Karbuz Çeşmesi uygulama noktasında durdurularak ceza tatbik edildi.



Kentte 1 saat yapılan uygulamada, yaya önceliği konusunda kural ihlali yaptığı tespit edilerek, kameralarca kaydedilen 13 sürücüye 488'er liradan toplam 6 bin 344 lira, yaya ihlali yapan bir sürücüye muayenesini yaptırmamaktan 235 lira, uygulamada modifiye olduğu gözlenen bir aracın sürücüsüne de bin 237 lira olmak kaydıyla toplam 14 sürücüye 7 bin 816 lira ceza yazıldı.



Yaya denetimi İHA tarafından havadan görüntülendi



Isparta trafiğinde yapılan yaya önceliği denetimleri İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) drone (insansız hava aracı) kameraları tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde, bazı sürücülerin yaya geçidi önünde yazan 'Önce yaya' yazısı gerisinde durarak, yayalara yol verdiği gözlenirken, bazılarının da yayalara aldırmadan yollarına devam ettiği gözleniyor.



Öztop: "Uygulamaları gayet yerinde buluyoruz"



Yapılan uygulama ile ilgili İHA Muhabiri'ne açıklamalarda bulunan taksi şoförü Şevket Öztop, "Kazaların önlenmesi amacıyla yapılan yaya denetim uygulamalarını gayet yerinde buluyoruz. Ama yayalarımızın da buna dikkat etmesi gerekiyor. Yayalar da yaya geçitlerini kullansalar ve ışık bulunan yerlerde araçlara yol verseler daha güzel olur. Çünkü, yayalar yaya geçidi dışındaki her yerde geçiyorlar. Onlar da trafiğe riayet etse daha güzel olur" dedi.



"Yayalara da yapılması ve onların da çeki - düzene girmesi lazım"



"Yayalarında araçlara saygı göstermesi lazım" diyerek sözlerini sürdüren taksi şoförü Öztop, "Araçlara yeşil yandığında yayaların da onlara saygı göstermesi lazım. Kırmızı ışığa 5-10 metre kala yayalar bazen kendilerini yola atıyorlar. Denetim yapılırken, sadece araç sürücülerine değil, bunun yayalara da yapılması ve onların da çeki - düzene girmesi lazım. Yayalarımız bazen bu yaya önceliği konusunu suiistimal ediyorlar. Yaya geçitleri zaten belediye ve emniyet tarafından yollarda belirtilmiş şekilde, yayalarımız da buralardan geçseler, hem trafik akışı hem de kendi can güvenlikleri açısından daha iyi olur" ifadelerini kullandı. - ISPARTA