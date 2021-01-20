Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta sivil polislerin önünü keserek, kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı.

Dün gözaltına alınan S.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün gece S.K, Merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde devriye gezen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sivil polislerin önünü keserek kendisini polis olarak tanıtmış, izin belgelerini göstermesini istemiş, araçtakilerin polis olduğunu fark ettiğinde ise bıçak çekerek ekiptekileri tehdit etmiş, sonrasında etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.