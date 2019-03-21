Sivil Polislerin Yolcu Gibi Bindikleri Otobüslerde 343 Sürücüye Ceza Uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, son bir ayda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yolcu gibi binen sivil polislerin gerçekleştirdiği denetimlerde, 343 sürücüye, 'seyir halinde cep telefonuyla görüşmek' ve 'emniyet kemeri takmamak' gibi çeşitli kural ihlallerinden trafik cezası uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, son bir ayda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yolcu gibi binen sivil polislerin gerçekleştirdiği denetimlerde, 343 sürücüye, 'seyir halinde cep telefonuyla görüşmek' ve 'emniyet kemeri takmamak' gibi çeşitli kural ihlallerinden trafik cezası uygulandığını açıkladı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Ocak 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde, paydaş kurumlar ile otobüs firma ve taşımacılık sektörü temsilcilerinin katılımlarıyla Ankara'da değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, şehirlerarası yolcu taşımacılığının daha düzenli ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi ve bu araçların karışmış olduğu kazalar ile can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla kararlar alındı.



SİVİL POLİSLER DENETLEDİ



Alınan kararlar doğrultusunda, ana arter ve güzergahlarda bulunan 24 ilin trafik birimlerince, Türkiye'nin hemen her noktasına seyahat eden şehirlerarası otobüsler, sivil trafik personeli tarafından denetlendi. Araca sivil olarak binen emniyet görevlileri, 'sürücü ve yolcularda emniyet kemeri kullanımı',' şoförlerin seyir halinde cep telefonuyla konuşması', 'kırmızı ışık ihlali', 'şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine uyup uymadıkları' konusunda denetimde bulundu.



806 OTOBÜS KONTROL EDİLDİ



18 Şubat-17 Mart 2019 tarihleri arasında 419 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 806 otobüs kontrol edilirken 'seyir halinde cep telefonuyla görüşmek' ve 'emniyet kemeri takmamak' başta olmak üzere çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 343 sürücüye trafik cezası uygulandı.



TUR OTOBÜSLERİ DENETLENDİ



Terminallerden hareket eden yolcu otobüslerinin yanı sıra havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren gezi ve kültürel amaçlı tur taşımacılığının da trafik güvenliği yönünden denetlenmesi amacıyla, 15-19 Mart 2019 tarihleri arasında ülke genelinde 5 gün süreyle uygulama yapıldı. Bu uygulamalarda ise 52 bin 884 tur otobüsü denetlenirken, bin 395 trafik kuralı ihlali cezaya dönüştürüldü.



Gökhan CEYLAN/ANKARA,

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