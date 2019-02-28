Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası

Vali Bilal Şentürk, "Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası" dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Hayri Demirel ile personelini kabul etti.

Vali Bilal Şentürk, "Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası" dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Hayri Demirel ile personelini kabul etti.





Vali Şentürk, kabulünde, Türkiye'de ve dünyada son yıllarda yaşanan doğal afetlerde sivil savunma ve arama, kurtarma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.



AFAD'ın afetlerde yaptığı çalışmalara dikkati çeken Şentürk, "Son yıllarda yaşanan doğal afetler sonrası AFAD tarafından yapılan çalışmalarla vatandaşlarımızda bir farkındalık oluştu. Halkın bilinçlendirilmesi önemli. Eğitilmiş, bilinçli bireylerin oluşturulduğu toplumlarda, yerinde, zamanında ve doğru yöntemlerle yapılan müdahaleler, kaza ve doğal afetler sonrasında yaşanan olumsuzlukları azaltacaktır. Her an yaşanabilecek acil durumlara hazır olmalıyız." dedi.



Demirel ise hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi vererek, başta deprem olmak üzere yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı toplumsal bilinci artırmak ve halkı bilinçlendirerek farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

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