Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası"
1 saat önce
Siirt'te Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çarşı Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu.
Siirt
'te Sivil Savunma Günü
ve Deprem Haftası
etkinlikleri çerçevesinde Çarşı Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu.
Sivil Savunma Günü kutlamaları kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Çarşı Camisi'nde bugüne kadar doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşların ruhuna Mevlid-i Şerif okutuldu.
İl Afet ve Acil Durum Müdür Cahit Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında afetlerde hayatını kaybeden ve bütün şehitler için mevlit okuttuklarını belirtti.
Etkinlik sonunda mevlide katılan vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:50 Kaynak: AA
Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı
Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi
Çiğ Köfteci, İki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı
Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Vaadini Eleştirdi: Kimin Parasıyla Yapıyorsun?