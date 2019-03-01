Son Dakika Haberleri: Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası"

Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası"

1 saat önce

Siirt'te Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çarşı Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası
Siirt'te Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çarşı Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Sivil Savunma Günü kutlamaları kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Çarşı Camisi'nde bugüne kadar doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşların ruhuna Mevlid-i Şerif okutuldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdür Cahit Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında afetlerde hayatını kaybeden ve bütün şehitler için mevlit okuttuklarını belirtti.

Etkinlik sonunda mevlide katılan vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:50 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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