Son Dakika Haberleri: Sivil Savunmaya Verilen Önem, Her Geçen Gün Artıyor"

Sivil Savunmaya Verilen Önem, Her Geçen Gün Artıyor"

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sivil savunmaya verilen önemin her geçen gün arttığını bildirdi.

Sivil Savunmaya Verilen Önem, Her Geçen Gün Artıyor
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sivil savunmaya verilen önemin her geçen gün arttığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası münasebetiyle Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alparslan ve beraberindeki heyet, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Akın, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Deprem Haftası ile vatandaşlarda deprem bilinci oluşturulmasının amaçlandığını hatırlattı.

Her an yaşanabilecek deprem, sel gibi acil durumlara ilgili kurumlarla beraber aldıkları tedbirlerle hazır olduklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve ilimizde de sivil savunmaya verilen önem, her geçen gün artıyor. Meydana gelebilecek her türlü afet anında halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü kuruluşların korunması ve bu kuruluşların olay anındaki faaliyetlerinin devamının sağlanması vatandaşlarımızın bilinçli hareket etmesi ile mümkündür. Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası nedeniyle yapılacak etkinlikler ile toplumun her kesimini kapsayacak eğitim ve tatbikatlar düzenlenerek, ilimizde depreme karşı bir farkındalık oluşturulmalıdır. İl AFAD Müdürlüğümüz, afetlere anında müdahale edebilecek deneyimli personele ve ekipmana sahiptir."

AFAD Müdürü Alparslan da kentte yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Akın'a bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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