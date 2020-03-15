Sivil şehidin mezar taşını çaldılar - Son Dakika

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye'den atılan roket sonucu şehit olan Fatma Demir'in mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.



24 Nisan 2016 tarihinde Suriye'den terör örgütü DEAŞ'ın attığı roket sonucu Karataş semtindeki evinde şehit olan Fatma Demir'in defnedildiği Kilis Asri Mezarlıktaki mezar taşından biri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Öğle vakti asri mezarlığa annesinin mezarını ziyaret için gelen Mehmet Demir, annesi Fatma Demir'e ait mezar taşının birinin yerinden sökülerek çalındığını fark etti.



Mehmet Demir İHA'ya yaptığı açıklamada, 24 Nisan 2016 tarihinde Suriye'den DEAŞ'ın attığı bombalar sonucu annesi Fatma Demir'in şehit olduğunu ifade ederek, "Sürekli annemin mezarını ziyaret ediyorum. Bugün mezara geldiğimde şok oldum. Mezarın taşının çalındığını gördüm. Hem de bir şehit mezarının. İnsanlık nereye gidiyor gerçekten anlam veremiyorum. Acım bana yeterken, bunu görünce daha da kötü oldum. Yetkililer biraz daha mezarlıklara sahip çıkarlarsa iyi olur" diye konuştu. - KİLİS