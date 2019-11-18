Son Dakika Haberleri: Sivil şehit Cihan Güneş'in adı, vergi dairesine verildi
Son Dakika Güncel Sivil şehit Cihan Güneş'in adı, vergi dairesine verildi - Son Dakika

Sivil şehit Cihan Güneş'in adı, vergi dairesine verildi

6 saat önce

SURİYE'nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan, gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş'in ismi, memleketi Manisa'da Alaybey Vergi Dairesi'ne verildi.

Sivil şehit Cihan Güneş'in adı, vergi dairesine verildi, System.String[]

SURİYE'nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan, gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş'in ismi, memleketi Manisa'da Alaybey Vergi Dairesi'ne verildi.

Suriye'nin kuzeyinde 'Barış Pınarı Harekatı' sürdürülürken, 10 Ekim'de Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan havan mermisinin şarapnel parçalarının isabet etmesiyle gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş (31) şehit oldu. Sivil şehit Güneş, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi. Cihan Güneş'in adı, Yunusemre ilçesindeki Alaybey Vergi Dairesi'ne verildi. İsim değişikliğinin Güneş ailesinin görüşü, Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı'nın talebi ve Gelir Dairesi Başkanlığı'nın onayıyla gerçekleştirildiği belirtildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi: Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi TÜM-İŞ, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:03:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivil şehit Cihan Güneş'in adı, vergi dairesine verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]