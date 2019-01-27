Sivil Tırlardan Getirilen Askeri Mühimmatlar Hatay'a Ulaştı
10 dakika önce
Çeşitli birliklerden gönderilen askeri mühimmatlar, Hatay-Suriye Sınırında bulunan birliklere ulaştırılmak üzere Hatay'a ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen askeri mühimmatlar, Hatay- Suriye
Sınırında bulunan birliklere ulaştırılmak üzere Hatay'a ulaştı.
Suriye'ye yapılacak operasyonlar kapsamında çeşitli birliklerden Hatay'a ulaşan sivil tırlardaki askeri mühimmatlar, Hatay-Suriye Sınırında bulunan birliklere ulaştırılmak üzere Kırıkhan
ilçesine ulaştı.
Mühimmatların sınırda bulunan askeri birliklere teslim edileceği öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:30 Kaynak: İHA
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