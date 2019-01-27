Sivil Tırlarla Getirilen Askeri Mühimmat Hatay'a Ulaştı
11 dakika önce
Sivil tırlarla getirilen askeri mühimmat Hatay'a ulaştı Askeri mühimmat Hatay-Suriye Sınırındaki birliklere teslim edilecekHATAY - Çeşitli birliklerden gönderilen askeri mühimmatlar, Hatay-Suriye Sınırında bulunan birliklere ulaştırılmak üzere Hatay'a ulaştı.
Sivil tırlarla getirilen askeri mühimmat Hatay
'a ulaştı
Askeri mühimmat Hatay- Suriye
Sınırındaki birliklere teslim edilecek
HATAY - Çeşitli birliklerden gönderilen askeri mühimmatlar, Hatay-Suriye Sınırında bulunan birliklere ulaştırılmak üzere Hatay'a ulaştı.
Suriye'ye yapılacak operasyonlar kapsamında çeşitli birliklerden Hatay'a ulaşan sivil tırlardaki askeri mühimmat, Hatay-Suriye Sınırında bulunan birliklere ulaştırılmak üzere Kırıkhan
ilçesine ulaştı.
Mühimmatın sınırda bulunan askeri birliklere teslim edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:29 Kaynak: İHA
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