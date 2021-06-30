"Sivil Toplum Bilinci Uyandırılmalı" - Son Dakika

ANKAÇED, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenleyemediği etkinliği bu yıl yeniden hayata geçirdi. Çeviri sektörünün tüm paydaşlarını bir araya toplayan dernek, Ankara dışından da misafirlerini ağırladı.

Türkiye'de sivil toplum bilinci kazandırmanın zor olduğuna dikkat çeken ANKAÇED Yönetim Kurulu Başkanı Taş Ali Koçer, yapılan etkinlikle hem üyeleri hem de henüz üye olmayan birçok kişiyi dernek çatısı altında topladıklarını ifade etti. Koçer, "Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarına karşı bir önyargı var. STK çatısı altında hiçbir sorunun çözülmeyeceğine inanan meslek grupları herhangi bir kuruluşa üye olmak istemiyor. Bizler de yaptığımız bu etkinlikle üyelerimiz arasındaki bağlantıyı sağlamlaştırmak ve aramıza katılmak isteyen çeviri sektörü temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Bir bakımdan bu hedefimize ulaştık. Etkinliğimizde hâlihazırda diyalog halinde olduğumuz çevirmenler ve çeviri işletmelerinin yanında aramıza yeni arkadaşlarımız ve işletmeler de katıldı. Dolayısıyla derneğimiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz programda böylesi bir ortam yakalamak tüm katılımcıları ve bizi son derece mutlu etti" dedi.

Bir Yıl Ara Vermek Zorunda Kaldık

ANKAÇED'in bu tür birleştirici etkinlikleri sürekli olarak yaptığına dikkat çeken Taş Ali Koçer, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yıl üçüncü kez bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapamamıştık. Dolayısıyla bir yıl ara vermek zorunda kaldık. Ancak organizasyonumuzda öyle ortam oluştu ki sanki hiç ara vermeden devam etmişiz gibi bir hava yakaladık. Uzun zamandır görüşememenin verdiği özlemi bu sayede giderdik. Önümüzdeki günlerde salgının da etkisinin azalması ile birlikte çeviri sektörünü daha fazla bir araya getirmeyi planlıyoruz"