Son Dakika Haberleri: Sivil Toplum Buluşmaları başladı
Son Dakika Güncel Sivil Toplum Buluşmaları başladı

Sivil Toplum Buluşmaları başladı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce sivil toplum kuruluşlarının (STK) kapasitesini artırmak ve kamuyla iş birliğini geliştirmek, sivil toplum stratejisine katkı sağlamak amacıyla "Sivil Toplum Buluşmaları"nın ilki yapıldı.

Sivil Toplum Buluşmaları başladı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce sivil toplum kuruluşlarının (STK) kapasitesini artırmak ve kamuyla iş birliğini geliştirmek, sivil toplum stratejisine katkı sağlamak amacıyla "Sivil Toplum Buluşmaları"nın ilki yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda dün düzenlenen Sivil Toplum Buluşmaları, 50 STK ve 50 kamu temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Programın sabah oturumunda Türkiye'de Dernekler Hukuku ile gönüllülük, iletişim, uluslararası fon kaynakları konularında bilgilendirme sunumları yapıldı. Daha sonra STK'lerin görüş ve önerileri alındı.

Sivil Toplum Buluşmaları, 26 Kasım'a kadar devam edecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül harekete geçti! İki eski bakan için yeni parti iddiası
ABD Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Herekatı karşıtı metin dağıtmış Almanya Savunma Bakanı: Seyirci gibiyiz, Suriye'deki güvenli bölge uluslararası kontrol edilsin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:53:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivil Toplum Buluşmaları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]