Sivil Toplum Hareketinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek - Son Dakika

Sivil Toplum Hareketi (STH) İzmir İl Başkanı ve Ege Bölge Koordinatörü İlhan Çelik, ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

İlhan Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında İnsan Hakları Derneği ve Ankara Barosunun açıklamalarıyla İslam'ın hedef alındığı belirtti.

Erbaş'ın görevini yapmasından ötürü eleştirilmesinin ve hedef gösterilmesinin TCK'nin ilgili maddeleri uyarınca suç olduğunu kaydeden Çelik, "Yasalarla sabit işlenen suç karşısında bağımsız Türk yargısının harekete geçmesini beklemekle birlikte, konunun yakından takipçisi olacağımızı bildiriyor, yapılan bu saldırı karşısında sessiz kalmayan aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.