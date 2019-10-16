Sivil toplum kuruluşları Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. - BOLU -KARABÜK -SAKARYA -KOCAELİ

Bolu'da meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.

Bolu'da sivil toplum kuruluşları Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) gerçekleşen destek toplantısında Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Türkiye'nin hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülke ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak ve bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde "Barış Pınarı" adı verilen sınır ötesi harekata başladığını anımsattı.

Ateş, Bolu iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı bu kararın arkasında olduklarını ve sonuna kadar desteklediklerini de belirterek, "Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir." dedi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye'nin, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğine de vurgu yapan Ateş, şunları söyledi:

"Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız."

Ateş, Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere de Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini de dile getirerek, "Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür." İfadesini kullandı.

Karabük'te meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Karabük'te çeşitli meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri kentteki bir işletmede bir araya geldi.

Burada konuşan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Mescier, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile amacının sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu ortadan kaldır olduğunu söyledi.

Devletin aldığı bu kararın arkasında olduklarını belirten Mescier, şunları kaydetti:

"Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınar Harekatı evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin Toprak bütünlüğüne egemenliğine ve siyasi birliğini saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat meşrudur yol uluslararası hukuka uygundur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğini ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır."

Konuşmanın ardından toplantıya katılanlar asker selamı verdi.

Kocaeli'de bulunan odalar, sendikalar, meslek kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ortak basın toplantısında grup adına konuşan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Barış Pınarı Harekatı amacının hem Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Bu bölgeyi PKK, PYD/YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmenin hedeflendiğini ifade eden Zeytinoğlu, kendilerinin devletin aldığı bu kararın arkasında olduklarını ve desteklediklerini kaydetti.

Zeytinoğlu, Türkiye'nin, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığını dile getirerek, "Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda 100'ün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir." diye konuştu.

"Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir"

Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz, zulmüne karşı tepkilerinin sürekli arttığını anlatan Zeytinoğlu, masum insanları katleden ve Türkiye'nin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmalarının beklenemeyeceğini bildirdi.

Zeytinoğlu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye'nin, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini aktararak, "Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz insanların gönül dünyasını imar edemeyenlerin, yeryüzünü de imar edemeyeceklerine inanıyoruz. Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK, PYD/YPG ve DAEŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Sakarya'da bulunan meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kentte çeşitli meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) bir araya geldi.

Burada konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye, 9 ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde "Barış Pınarı" adı verilen sınır ötesi harekat başlatıldığını hatırlattı.

Harekatın amacının hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülke ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu ifade eden Altuğ, " Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve birleşmiş milletler güvenlik konseyi terörle mücadele kararları ile BM sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur." diye konuştu.

Altuğ, Türkiye'nin yıkmaktan ve yakmaktan yana hiç olmadığını ve olmayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk silahlı kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. yar ve yardımcımız olsun."