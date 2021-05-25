Sivil toplum kuruluşları, BM'den Fransız Bollore şirketiyle çalışmayı durdurmasını istedi - Son Dakika

Uluslararası 40 kadar sivil toplum kuruluşu, Birleşmiş Milletler'den (BM) Afrika'da arazi gaspını teşvik ettiği gerekçesiyle Fransız şirketi Bollore Grubu ile çalışmayı durdurmasını talep etti.

Farklı ülkelerden 40'a yakın sivil toplum kuruluşu yayımladıkları açık mektupta, Bollore'nin ikinci büyük hissedarı olduğu Socfin şirketinin BM ilkelerini ihlal ettiğini bildirdi.

Socfin'in Afrika'da arazi gaspını teşvik ve insan haklarını ihlal ettiği aktarılan mektupta, Bollore Grubunun her yıl BM ile yaptığı işlerden 50 milyon dolar aldığı ifade edildi.

Mektupta, Bollore'nin kıtada bazı limanların işletme haklarını ele geçirmede yolsuzlukla suçlandığı hatırlatılarak, BM ve alt kuruluşlarının Bollore şirketiyle iş yapmasının BM'nin iş tüzüğünü ihlal ettiği vurgulandı.

Bollore'nin sahibi Fransa'da yargılanıyor

Bollore Grubunun Afrika'da işletmesini sürdürdüğü 16 limandan Gine ve Togo'daki ikisinin ihalesini almak için, bünyesindeki iletişim şirketi Havas aracılığıyla bazı Afrikalı liderler için siyasi kampanya yürüttüğü, rüşvet verdiği ve yolsuzluk yaptığı iddia edilmişti.

Grup hakkında 2013'te soruşturma açılmış, davanın ileri aşamalarında Nisan 2018'de şirket sahibi Vincent Bollore gözaltına alınmış ve davaya dahil edilmişti.

Bollore şirketi, mali suçlar savcılığıyla davanın kapatılması için 12 milyon avro ödeme konusunda anlaşmıştı. Bu anlaşmayı kabul ederek davayı sonlandıran Paris Adli Yargı Mahkemesi Vincent Bollore ve 3 üst düzey şirket yöneticisinin savcılıkla vardığı anlaşmayı kabul etmeyerek, sanıkların ceza mahkemesinde yargılanmasına hükmetmişti.