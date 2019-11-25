Son Dakika Haberleri: Sivil toplum kuruluşları İzmir'de buluştu
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Sivil toplum kuruluşları İzmir'de buluştu

6 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir AVM'de yapılan etkinlikte, İzmir ve farklı noktalardan 90'a yakın sivil toplum kuruluşu bir araya geldi, projelerini anlattı.

Sivil toplum kuruluşları İzmir'de buluştu, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir AVM'de yapılan etkinlikte, İzmir ve farklı noktalardan 90'a yakın sivil toplum kuruluşu bir araya geldi, projelerini anlattı.


Çevre il ve ilçelerden 90'a yakın sivil toplum kuruluşundan isimler, iki gün boyunca İzmir'de yapılan Sivil Toplum Buluşması etkinliğine katıldı. MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezindeki programda sivil toplum örgütleri, Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda hizmetlerini, ürünlerini ve sosyal sorumluluk projelerini ayrıntılı olarak anlatma şansı buldu.


STK buluşmasını ziyaret eden İzmirliler ise sivil toplum örgütlerini yakından tanıma fırsatını yakaladı. Etkinliğin, kentte sosyal sorumluluk bilincini artırma ve dayanışma ruhunu güçlendirme adına önemli bir misyonu üstlendiği ifade edilirken, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kendilerine bu fırsatı veren AVM yönetimine teşekkür etti. - İZMİR

Sivil Toplum Kuruluşu, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
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