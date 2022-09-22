AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan uğurlandı

22.09.2022 11:13
AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan uğurlandı

Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin açıklamaları TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun'un konuşması Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin konuşması AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Önder Bozkurt'un konuşması Altındağ müftüsü Orhan Örnek'in dua...

Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin açıklamaları

TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun'un konuşması

Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin konuşması

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Önder Bozkurt'un konuşması

Altındağ müftüsü Orhan Örnek'in dua etmesi

İyilik trenlerinin uğurlanması

ANKARA - AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan Pakistan'a uğurlandı.

YORUMLAR
500
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Trenleri' yarın Ankara'dan yola çıkacak Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Trenleri' yarın Ankara'dan yola çıkacak Pakistan'a giden 'İyilik Treni' uğurlandı Pakistan'a giden 'İyilik Treni' uğurlandı
Kaynak: AA

Pakistan, Ankara, İyilik, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor!
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
10:23 Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!
10:19 Mahsa Amini'nin ölmesiyle İran'da başlayan protestolar büyüyor: Hükümet Instagram ve WhatsApp'a erişimi engelledi
10:06 Yağmur İstanbul'u esir aldı! İşte yurt geneli hava durumu raporu
10:08 Sedat Peker'den "Tweetleri cahilliğimden attım" diyen basın danışmanı Emre Olur hakkında ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:14:20. #1.12#
SON DAKİKA: AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement