Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin açıklamaları
TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun'un konuşması
Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin konuşması
AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Önder Bozkurt'un konuşması
Altındağ müftüsü Orhan Örnek'in dua etmesi
İyilik trenlerinin uğurlanması
ANKARA - AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan Pakistan'a uğurlandı.
Son Dakika › Güncel › AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan uğurlandı - Son Dakika