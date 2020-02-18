Sivil toplum kuruluşlarından ADÜ Rektörü Aldemir'e tam destek - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), sendika ve dernek temsilcileri, mahalle muhtarları, kurum temsilcileri ile ADÜ Senato Salonu'nda bir araya geldi.



STK temsilcilerinin bu ziyaretinin son dönemde medyada yer alan maksatlı haberlere ilişkin Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e desteklerini açıklamak üzere gerçekleştirildiği ifade edildi.



Toplantıda ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız emaneti en üst düzeyde temsil sorumluluğuyla yüceltmeye çalışıyoruz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesini Ege'nin en prestijli üniversitesi haline getireceğiz. Amacımız fikrin değere dönüşmesi. Gecesini gündüzüne katan, öğrenciyi evladı gibi gören bilimsel projeler için kilometrelerce yol gidip gelen insanların, akıl ve alın terlerinin bu tür haberlerle kirlenmesi büyük bir emek hırsızlığıdır. Bu durum akademi olarak bizi çok üzüyor" dedi ve ADÜ'nün gündeminin bu tarz haberler olmaması gerektiğini vurguladı.



"Devletin Malı Yetimin Malı"



Türk-İş Federasyonu, Kamu-Sen Federasyonu ve 162 STK adına Aydın Sivil Toplum Platformu (ASTO) yöneticileri yaptıkları açıklamada, devletinin ve milletinin menfaati için gayret ve özveri ile çalışan liyakatli devlet adamlarının kolay yetişmediklerini ifade ederek, farklı siyasi düşüncelere ve dünya görüşüne sahip STK temsilcileri olarak haksız linç girişimlerine ve algı operasyonlarına karşı Rektör Aldemir'in yanında olduklarını belirttiler. Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Veli Tiryaki, "İyi niyetinizin, gayretlerinizin, öğrencilerinizi evlatlarınız gibi görerek onların üzerlerine titrediğinizin farkındayız. Üniversitemizin yeni yönetiminin Üniversite-Halk bütünleşmesine önem veren anlayışla, insanı ilgilendiren her şey bizi de ilgilendirir düsturuyla hareket ettiğini görüyoruz. Akıl ve niyetleri sizin ideallerinizle denk olmayan kişiler tarafından yöneltilen, habercilik ilkeleri ve etik değerlerle bağdaşmayan, bu tür tezviratlara kendini bilen insanlar zaten itibar etmiyorlar. Atalarımız; 'Meyve veren ağaç taşlanır.' demiş. Öğrenciler ve personelle konuşulduğunda sizden memnuniyetlerini duyuyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak bizler de rektörümüzün yanındayız" dedi.



Sivil toplum kuruluşlarının desteğini arkalarında hissettiren bu ziyaretten gurur ve şeref duyduğunu dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bu tür algı operasyonlarının bizleri ideallerimizden koparamayacağını bilmenizi isterim. Bunlar bizi bu aziz devlete, bu asil millete hizmet için daha çok kamçılıyor. Üniversitem adına tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN