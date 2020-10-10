Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek açıklaması Açıklaması

10.10.2020 17:09
Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek açıklaması Açıklaması, System.String[]

Türkiye genelinde çok sayıda sivil toplum kuruluşu ortak açıklama yaparak, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesini istedi.

Türkiye genelinde çok sayıda sivil toplum kuruluşu ortak açıklama yaparak, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesini istedi.

Arasında bazı sendikalar, Balkanlar, Kafkaslar ve Trakya'dan akraba topluluklarının dernek, vakıf ve federasyonlarının da yer aldığı sivil toplum kuruluşları, Azerbaycan için ortak destek açıklaması yaptı.

Açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında sivil halka karşı düzenlediği saldırı sonucu çok sayıda sivilin şehit olduğu hatırlatıldı. Bu tutumun "terör devletine yakışan bir davranış şekli" olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu durumu anlayabilmek için biraz olsun geriye dönerek tarih içerisinde Ermenilerin nasıl şımartıldığını ve ne tür katkıların sunulduğunu görmek yeterlidir." denildi.

Ermenilerin Azerbaycan topraklarına nasıl yerleştirildiğinin aktarıldığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a silahlı saldırılarının aynı zamanda uluslararası sözleşmeleri çiğnemek anlamını taşıdığı vurgulandı.

Ermenistan'ın ateşkesi sürekli bozarak Azerbaycan'ın köy ve şehirlerine saldırmakla uluslararası hukuku çiğnediğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi gerçekler ışığında diyoruz ki Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve derhal kabul edilmeli, Ermenistan bu topraklardan çekilmelidir. Barışı ve uluslararası hukuku tehdit eden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınıyor ve Ermenistan'dan derhal terörist devlet olma hüviyetinden kurtularak hukuk devleti olmasını talep ediyor, saldırıları durdurmasını ve Birleşik Milletler Teşkilatının dört kararına uyarak Azerbaycan topraklarını terk etmesini istiyoruz. Ayrıca bölgede uluslararası hukuk kurallarının yerine getirilmesini talep ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin topraklarını korumak için yaptığı mücadelenin yanındayız ve her zaman da yanında olacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz."

Ermenistan, Azerbaycan, toplum, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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