Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek

11.10.2020 18:13
Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek, System.String[]

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Ermenistan'ın dün gece Gence şehrini vurduğunu belirterek, "10 kişiyi kaybettik, 40'a yakın yaralı var. Bütün ulusal topluma, teşkilatlara, kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz ki bu harbi cinayettir.

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Ermenistan'ın dün gece Gence şehrini vurduğunu belirterek, "10 kişiyi kaybettik, 40'a yakın yaralı var. Bütün ulusal topluma, teşkilatlara, kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz ki bu harbi cinayettir." dedi.

Hazar Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi (HAZERFEN) tarafından Bağcılar'da bulunan Azerbaycan Dostluk Parkı'nda "Kardeş Azerbaycan'a destek ve Ermenistan'ı kınama" programı düzenlendi. Türk ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte vatandaşlar iki ülkenin bayraklarını taşıdı.

Mustafayeva, programdaki konuşmasında, Türkiye'nin desteğini mücadelenin öncesinde de sonrasında da çok yakından hissettiklerini söyledi.

Aldıkları manevi ve siyasi desteğin kendileri için çok önemli, kıymetli olduğunu dile getiren Mustafayeva, şunları söyledi:

"Bunlar bize, Azerbaycan'ın başarılarına da güç katıyor. Münakaşa başladıktan sonra bizim sahadaki ordularımıza Ermeni tarafı tab getiremeyince (dayanamayınca) artık sivilleri vurmayı başladı. Artık dün gece Gence şehrini vurmuşlar roket bombalarıyla.10 kişiyi kaybettik, 40'a yakın yaralı var. Bütün ulusal topluma, teşkilatlara, kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz ki bu harbi cinayettir. Bunun cevabını vermek zorundadır. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'ındır."

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin ise geçmişten geleceğe her zaman Azerbaycanlıların yanında olduklarını ve buna devam edeceklerini söyledi.

Ermenistan'ın yaptığının yanına kar kalmayacağını ifade eden Şirin, "Kahraman Azerbaycan ordusu çok başarı elde etmiş, bunun üzerine korkan, karşılık vermeyeceğini anlayan Ermenistan maalesef sivil vatandaşlarıma karşı harekata geçmiştir." diye konuştu.

HAZERFEN Başkanı Nurcan Acar da Azerbaycan'ın yanında olduklarını dile getirmek için toplandıklarını ifade etti.

Ermenistan'ın, ateşkesi tekrar ihlal ederek Gence'ye füze saldırısı gerçekleştirdiğini hatırlatan Acar, şunları söyledi:

"Saldırı sonucunda füzeler sivil Azerbaycanlıların yaşadığı binalara isabet etmiştir. İnsanlığa sığmayan bu savaş suçu sonucunda binalar yerle bir olmuş ve çoğunluğu kadın, çocuk, yaşlılar olmak üzere toplamda 10 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetmiş ve 40'tan fazla sivil ağır yaralanmıştır.

Bizler, haklı davası için kendi topraklarında şanlı bir mücadele veren Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yanında olduğumuzu bir daha vurguluyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. İnsanlık ve savaş suçu işleyen Ermenistan'ı ve ona destek veren ülkeleri hep birlikte kınıyoruz."

Programa, 15 STK da destek verdi.

Ermenistan, Azerbaycan, İstanbul, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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