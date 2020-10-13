Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 14 Sivil Toplum Kuruluşu ortak açıklama yaparak, Azerbaycan'a destek verdi.

Türkiye'de faaliyet gösteren 14 Sivil Toplum Kuruluşu Azerbaycan için ortak destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Azerbaycan'ın tarihi toprakları olan Karabağ ve çevresindeki şehirler 32 yıldır sözde barış ve çözüm isteyen Türk düşmanı devletler tarafından kendi kaderlerine terk edilmiş ve bölgedeki işgalci güçlerin şımarıklığına her seferinde göz yumulmuştur. Ancak gelinen son noktada başta Azerbaycan hükümeti olmak üzere, halkımız ve dost devletlerimiz artık barışın ve ateşkesin hiçbir yaraya merhem olmadığını, aksine kabuk bağlamış yaralarımızın içe doğru kanadığının farkına varmıştır. Sonuç olarak Azerbaycan Cumhuriyeti kendi göbek bağını kesecek ve işgal edilmiş topraklarımızın tamamını askeri operasyonlarla işgalden kurtaracak azim ve güçte olduğunu göstermiştir" denildi.

Azerbaycan ordusuna güvenin tam olduğu aktarılan açıklamada, "Azerbaycan Devleti'ni ve aynı milletin evlatları olan Azerbaycan Türklerini seven bizler, Azerbaycan ordusuna, milli değerlere sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza, Azerbaycan hükümetine, Azerbaycan Türk Ordusuna ve Azerbaycan Cumhurbaşkanına güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Unutmayalım ki hayallerimiz olan Vahid Azerbaycan'a giden yol Karabağ'dan geçer!!! Tarihi harp meydanlarında kurup, kültür sahalarında yaşatan Türkler Karabağ'ı hem meydanlarda hem de masalarda da kazanacaktır. Azerbaycan Devletimize ve onun yöneticilerine sesleniyoruz: Ordun da milletinde emrinde. Sınırlarının ötesindeki kardeşlerinde yanında. Durma! İlerle!" ifadelerine yer verildi. - ANKARA