Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek - KIRIKKALE - Son Dakika

Toplantıya katılan STK temsilcileri

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı'nın konuşması

KIRIKKALE - Kırıkkale'deki sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek açıklaması yapıldı.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Masum insanları katleden ve Türkiye'nin güvenliğine de açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalmayacaklarını dile getiren Varlı, şunları kaydetti:

"Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatı'yla da da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz."