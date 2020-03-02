Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek - Son Dakika

Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek

7 saat önce

Kırıkkale, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek açıklaması yapıldı.

Kırıkkale, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek açıklaması yapıldı.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) öncülüğünde kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

NTSO Toplantı Salonundaki programda konuşan NTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, STK'ların her kritik süreçte olduğu gibi İdlib'de yaşanan hava saldırısının ardından da ortak tepkilerini göstermek üzere bir araya geldiğini belirtti.

Ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tutuklarını vurgulayan Parmaksız, "Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız." şeklinde konuştu.

Toplantı, katılımcıların Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:40 Kaynak: AA
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