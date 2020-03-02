Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

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Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
6 saat önce
Van'da sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen ve 34 askerin şehit olduğu saldırıya tepki göstererek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:08 Kaynak: AA
Van'da sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen ve 34 askerin şehit olduğu saldırıya tepki göstererek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.
Türkiye'nin 81 ilinde önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO'da ki toplantıda, ortak açıklama metnini Van TSO Başkanı Necdet Takva okudu.
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