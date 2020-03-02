Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek - SİVAS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek - SİVAS - Son Dakika

Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek - SİVAS

6 saat önce

Basın açıklamasına katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken'in açıklamaları SİVAS - Sivas'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken'in açıklamaları SİVAS - Sivas'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek - SİVAS

Bahar Kalkanı Harekatı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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