Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek - SİVAS - Son Dakika

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Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek - SİVAS
6 saat önce
Basın açıklamasına katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken'in açıklamaları SİVAS - Sivas'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:10 Kaynak: AA
Basın açıklamasına katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken'in açıklamaları SİVAS - Sivas'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.
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