Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları, ortak basın açıklamasıyla Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısını kınadı, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Adana Sanayi Odası'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İdlib'de şehit olan askerler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu, dua etti.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yaptığı açıklamada, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını dile getirdi.

İdlib'de gerçekleşen hain saldırıyı kınadıklarını aktaran Kıvanç, "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ellerinde Türk bayraklarıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Mersin

Mersin'deki iş dünyası temsilcileri de Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Suriye'de yaşanan zulümlere bir çok ülkenin sessiz kaldığına dikkati çekti.

Kızıltan, acımasız saldırıların sahiplerinin, bunun bedelini ödeyeceğini belirterek, "Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz." dedi.

Osmaniye ve Hatay

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Aksoy, rejim güçlerinin yapılan tüm anlaşmalara rağmen kalleşçe saldırılar düzenlediğini aktardı.

Aksoy, ülke güvenliği için açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalınmasının beklenemeyeceğini dile getirdi.

Hatay'da ise Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelen oda ve borsa başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na desteklerini açıkladı.