Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te bazı oda, borsa, dernek ve sendikalarca, İdlib'de rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla basın açıklamaları yapıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen etkinlikte konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını söyledi.

İdlib'deki hain saldırıya ilişkin ortak tepkilerini gösterdiklerini belirten Burkay, "Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Türk askerinin hem ülke sınırlarını hem de mazlumları korumak için bölgeye gittiğini anlatan Burkay, Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünyanın sessiz kaldığını vurguladı.

Türkiye'nin milli güvenliğinin sınırlarının ötesinde başladığını dile getiren Burkay, şunları kaydetti:

"Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

Eskişehir

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler de oda binasında yaptığı açıklamada, 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşunun hep birlikte Mehmetçiğe destek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Suriye ile ilgili barış ve huzur odaklı çabalarının pek çok ülkede karşılık görmediğine dikkati çeken Güler, "Buradan tekrar sesleniyoruz: Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir



Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ordusunun bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini anlattı.

Eğinlioğlu, "Bu acımasız ve menfur saldırının sahipleri yaptıklarının bedelini ödeyecektir. Başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bu bedeli, kahraman ordumuz ödetmeye başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tüm illerinde iş dünyasının tek ses ve tek yürek olduğuna işaret eden Eğinlioğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilere acil şifalar diledi.

Çanakkale

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu ise üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini bildirdi.

İdlib'deki hain saldırıya ortak tepkilerini göstermek amacıyla bir araya geldiklerini söyleyen Semizoğlu, "Bu saldırı asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez." açıklamasını yaptı.

Kütahya



Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasında ortak basın açıklamasını okuyan Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Suriye halkının yaşama hakkını korumanın, tarihi, insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Efe, "Biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz." diye konuştu.

- Bilecik

Bilecik'teki sivil toplum kuruluşlarınca ortak basın açıklaması, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.

Oda Başkanı Şükrü Keskin, Suriye'de rejim unsurlarınca TSK'ye yönelik hain saldırıyı kınadı.

Mehmetçiğin her daim yanında olduklarını vurgulayan Keskin, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanmasını temenni etti.